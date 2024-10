Lula critica ataques de Israel no Líbano e diz que pessoas inocentes estão morrendo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar os ataques de Israel ao Líbano, afirmando que pessoas inocentes estão morrendo em discurso durante encontro de empresários no México, onde está para a posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

Dois adolescentes brasileiros que moravam no país morreram em ataques israelenses que miram o grupo Hezbollah, no sul do Líbano.

O governo brasileiro traça cenários para a retirada de brasileiros da região, e o assunto deve ser conversado entre Lula e o chanceler Mauro Vieira ainda nesta segunda-feira.

Segundo dados do Itamaraty, cerca de 20 mil pessoas com nacionalidade brasileira moram hoje no Líbano.

(Reportagem de Eduardo Simões, em São Paulo, e Lisandra Paraguassu, em Brasília)