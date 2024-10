Luis Enrique não relaciona Dembélé para jogo do PSG contra Arsenal por indisciplina

O atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, não foi relacionado para jogar na terça-feira em Londres, contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões, por indisciplina, explicou o seu treinador, Luis Enrique, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30).

"Se alguém não cumpre de maneira séria as obrigações da equipe, significa para mim que não está preparado. Numa semana tão importante e num jogo tão importante, todos os jogadores estão disponíveis... Se alguém não corresponder a essas expectativas não há problema nenhum, meu objetivo é encontrar o melhor para o time, essa é a decisão", disse Luis Enrique em entrevista coletiva.

"Formar uma equipe envolve uma série de circunstâncias difíceis. Tive que tomar uma decisão difícil, mas que considero a melhor para o time, sem dúvida. Faria de novo mais 100 vezes, a situação não é irrevogável nem irreversível", continuou ele.

Questionado sobre a ausência do ponta de 27 anos, considerado o líder do seu ataque após a saída este ano de Kylian Mpbappé, Luis Enrique destacou que não quer fazer deste caso "uma novela".

"Não há um conflito entre nós, isso é totalmente falso. Há um problema de compromisso do jogador com a sua equipe, mas não um problema entre o jogador e o treinador", acrescentou o técnico.

Segundo uma fonte do clube, com esta decisão surpreendente, Luis Enrique quer enviar uma mensagem ao seu vestiário, ao deixar de fora de uma partida de alto nível o jogador com o salário mais alto do elenco.

Durante a vitória por 3 a 1 sobre o Rennes, na sexta-feira, o técnico se irritou várias vezes com Dembélé por ter optado pela jogada individual em diversas ocasiões, num duelo em que deu uma assistência para Bradley Barcola.

