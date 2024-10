Ataque israelense mata 1º soldado libanês desde início dos confrontos

O Exército do Líbano anunciou nesta segunda-feira (30) a morte de um soldado em um ataque israelense com drone no sul do país.

Trata-se da primeira baixa nas Forças Armadas libanesas desde o início da atual campanha de bombardeios de Israel contra o grupo xiita Hezbollah, há cerca de 10 dias.

"Um soldado foi assassinado quando um drone do inimigo israelense mirou uma motocicleta que passava por um posto de controle do Exército", diz um comunicado oficial publicado no X.

O incidente ocorreu na região de Wazzani, perto da fronteira entre os dois países. Segundo a agência AFP, o ataque tinha como alvos dois cidadãos sírios que estavam na moto, enquanto o soldado foi atingido por estilhaços e não resistiu aos ferimentos.