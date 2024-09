Leve e com boa cobertura: testei a base líquida sucesso entre influencers

Apesar de a maquiagem ocupar cada vez mais espaço no meu dia a dia e no meu armário, nunca gostei de usar muitos produtos e sempre preferi um look mais natural.

Fã de base líquida, que oferece esse visual mais leve, fiquei muito feliz quando testei a campeã de vendida na Amazon: a Fit Me Fresh Tint, da Maybelline —que também é um hit entre influenciadoras no TikTok.

Muito leve, com boa cobertura e acabamento, o produto deixou minha pele uniforme e pronta rapidamente. Com poucas gotas, consegui cobrir todo o rosto de forma satisfatória.

O que ela tem de bom

Fórmula oil-free, ou seja, livre de óleo;

Possui FPS 50;

É enriquecida com vitamina C, antioxidante que combate o envelhecimento precoce e ajuda a uniformizar o tom da pele;

Oferece cobertura média sem pesar;

É hipoalergênica e pode ser usada por todos os tipos de pele.

O que gostei

Boa cobertura: assim que passei a base na pele, percebi o quanto ela uniformiza a pele, cobrindo bem marcas de espinhas, olheira e cravinhos do nariz.

Acabamento: mesmo sendo leve, a base tem um acabamento matte suave que funciona até mesmo para eventos em que você precisa estar mais arrumada.

Mesmo leve, a base conseguiu cobrir bem as imperfeições da pele Imagem: Rebecca Vettore

Rende bem: com apenas oito gotinhas, consegui cobrir o rosto todo de forma satisfatória.

Leveza: a base tem textura 'tint', ou seja, é mais leve e líquida, o que a torna fácil de espalhar e não pesa.

Naturalidade: justamente por ter uma textura mais leve, a base consegue deixar o rosto com um aspecto bastante natural. Parece que você está de base, mas sem ficar com o visual carregado ou 'rebocado'.

Variedade: a linha toda oferece 17 opções de tons e pode ser usado por um grande público. Se você não souber qual cor comprar, pode fazer o teste no site da marca.

Durabilidade: mesmo após quatro horas de uso e um calor intenso, no geral a base se manteve sem manchar, derreter ou borrar.

Pontos de atenção

Craquela: apesar de pouco, percebi que a base craquelou um pouco na região do nariz. Mas consegui contornar a situação apenas utilizando um pouco de pó compacto.

Tem que agitar: como tem textura bem líquida, é preciso agitar bem a embalagem todas as vezes antes de usar. Se apertar sem chacoalhar, só vai sair água.

A base tem textura bem líquida, por isso, é preciso agitar o frasco antes de aplicar Imagem: Rebecca Vettore

Preço: o meu tom (4) sai por R$ 79, mas o valor pode variar de acordo com o tom escolhido. De qualquer forma, é um pouco mais cara do que as concorrentes.

O que mudou para mim

Por ter a pele do rosto oleosa, de início pensei que a base poderia deixar meu visual muito carregado. Felizmente, contrariando minha expectativa, a maquiagem ficou mais leve com o uso dela.

Depois que usei base da Maybelline, fiquei com vontade de me maquiar mais vezes. A aplicação fácil e rápida e o bom rendimento do produto também me deram mais confiança de me arrumar poucos minutos antes de sair.

Fácil de aplicar, a base me deixou mais confiante para usar maquiagem mais vezes Imagem: Rebecca Vettore

Para quem é esse produto?

Eu indico esse produto para quem gosta de praticidade, tem o dinheiro para investir e quem busca uma base com acabamento mais leve e natural.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.