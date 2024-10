Landim: Boulos se expõe de maneira corajosa ao falar de depressão

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) se expôs de maneira corajosa durante o debate UOL/Folha ao abordar o episódio de depressão que enfrentou na juventude, afirmou a colunista Raquel Landim no UOL News de hoje (30).

Boulos contou o caso após provocações do adversário Pablo Marçal (PRTB).

Boulos foi questionado sobre esse assunto e Marçal disse que tinha duas revelações a serem feitas e citou duas palavras: espraiada e Hospital do Servidor. E deixou isso no ar. Quando Guilherme Boulos tomou a palavra, disse :'Olha, eu vou me antecipar, porque sei que você vai querer deixar isso para a reta final e o que você tá querendo dizer é o Hospital de Sabará, quando eu tinha 19 anos, eu me internei [lá] com depressão'.

Depois, conversei com fontes na campanha do Guilherme Boulos. Isso é um assunto muito privado, que ele mencionou poucas vezes, com poucas pessoas. Ele realmente esteve internado no Hospital do Servidor, os pais dele são servidores públicos, nessa época, na adolescência com depressão. Ainda não consegui precisar durante quanto tempo e exatamente como foi esse período. Mas o que a gente tem de relato é uma coluna que o Fabio Zanini, da Folha, dizendo que ele menciona no mestrado dele o quanto o trabalho no MTST teria ajudado ele a se recuperar da depressão. Raquel Landim, colunista do UOL

Landim ressalta que Boulos quis se antecipar da acusação que viria a ser feita pelo adversário do PRTB e elogiou atitude do deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo.

Foi uma reação do Guilherme Boulos para tentar se livrar dessa pegadinha, dessa acusação do Pablo Marçal que viria nos próximos dias na reta final da campanha. Na minha avaliação, o deputado foi muito corajoso. Porque a doença mental tem um estigma muito grande na sociedade. Se você já sofreu de saúde mental, quem dirá se você foi internado, é algo que tem um estigma muito grande ainda na sociedade, que as pessoas lidam com pouquíssima transparência.

Diante de uma acusação que poderia vir, o deputado abre uma coisa muito pessoal da vida dele, que não diz respeito à vida pública dele, à capacidade dele de gerir a cidade neste momento da sua vida adulta, onde ele já está em outra fase da vida. Ele se expõe de maneira muito corajosa e demonstra uma força muito grande de que você pode, sim, enfrentar uma depressão em algum momento da sua vida, e estar ali em outro momento, totalmente capaz de enfrentar uma campanha, debatendo e enfrentando todo tipo de acusação. Raquel Landim, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: