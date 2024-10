Kamala fala sobre sua identidade racial e sobre maconha em podcast de basquete

Por Gabriella Borter

(Reuters) - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, abordou os comentários de Donald Trump sobre a sua identidade racial, o valor que ela coloca na sua saúde mental e seu apoio à legalização da maconha com os ex-jogadores da NBA Stephen Jackson e Matt Barnes em um podcast que foi ao ar nesta segunda-feira.

Kamala foi entrevistada pelos dois ex-jogadores profissionais de basquete em sua casa em Washington para o podcast "All the Smoke", enquanto sua campanha tenta alcançar mais homens, especialmente homens negros, entre os quais as pesquisas mostram apoio ao seu oponente republicano Trump.

De acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos de 21 a 28 de agosto, 41% dos homens entrevistados disseram que votariam em Kamala se a eleição fosse realizada imediatamente, contra 47% que afirmaram que apoiariam Trump. Cerca de dois terços dos homens negros apoiaram Kamala.

Barnes fez alusão à confusão de Trump sobre a identidade racial de Kamala ao perguntar como ela se sentia em relação a "pessoas questionando a essência de quem você é". Kamala é filha de uma mãe indiana e um pai jamaicano.

"Eu tenho plena clareza sobre quem eu sou e, se mais alguém não tiver, eles precisam passar pela sua própria terapia, isso não é problema meu", disse.

Kamala reiterou uma opinião que já havia expressado antes de se tornar a candidata presidencial dos democratas em julho, de que a cannabis deveria ser descriminalizada, citando o impacto desproporcional que a criminalização da maconha teve sobre as pessoas negras. "Sabemos historicamente o que isso significou e quem foi para a prisão", acrescentou.