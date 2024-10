Italianos criam queijo para quem sofre de insuficiência renal

LOTZORAI, 30 SET (ANSA) - O primeiro queijo de cabra sem fosfato do mundo, que o torna um alimento adequado para pessoas que sofrem de insuficiência renal, foi criado na província de Ogliastra, precisamente em Lotzorai, no sul da Itália.

A iguaria é produzida pela pequena fábrica de queijo dos "Fratelli Pistis", liderada por Carlo, que recentemente triunfou no "Oscar Green Sardegna" na categoria "Empresa que cresce".

O queijo "Frip" nasceu da colaboração com o técnico em laticínios Bastianino Piredda e partiu do projeto do Policlinico de Milão realizado pelo médico Gianluigi Ardissino, pediatra e nefrologista que há 30 anos atende recém-nascidos que sofrem de doenças renais e que não conseguem abdicar do leite.

O alimento é enriquecido com cálcio e baixo teor de sódio e foi desenvolvido para ser compatível com as necessidades alimentares dos pacientes com insuficiência renal.

O projeto demonstrou, por meio de estudos clínicos, uma redução de fósforo no sangue em aproximadamente 15%, oferecendo assim uma alternativa segura e saudável para que sofre da patologia.

De acordo com os especialistas, graças ao novo produto, muitos consumidores que adoram queijo de cabra, mas têm problemas renais e são obrigados a seguir uma dieta sem laticínios, poderão comer estes queijos.

"O processamento do produto é totalmente igual ao do queijo clássico, mas com adição de carbonato de cálcio que decompõe o fósforo e também diminui os níveis de sódio", explicou Carlo Pistis, proprietário da empresa, acrescentando que a procura pelo queijo aumentou e está recebendo muitos pedidos de todo o país. (ANSA).

