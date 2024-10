Israel declara áreas ao redor de 3 comunidades da fronteira norte como zona militar fechada

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses declararam as áreas ao redor das comunidades de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, como uma zona militar fechada e disseram que a entrada nas áreas estava proibida.

Eles disseram que a decisão, anunciada em um momento em que crescem as especulações de uma iminente incursão terrestre no sul do Líbano, foi tomada após uma avaliação da situação.

(Reportagem de James Mackenzie)