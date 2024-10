Israel anuncia morte de comandante de mísseis do Hezbollah

O Exército de Israel anunciou a morte do comandante da unidade de mísseis de longo alcance do grupo xiita Hezbollah, Eid Hassan Nazar, em um ataque em Beirute, capital do Líbano, nesta segunda-feira (30).

De acordo com as Forças de Defesa Israelenses (IDF), Nazar era um "veterano da organização" e representava um "centro de conhecimento no campo de foguetes".

Ainda segundo as IDF, o bombardeio também matou um comandante da unidade de mísseis de precisão do Hezbollah, seu vice e outros dirigentes responsáveis pelo disparo de foguetes contra o centro de Israel na semana passada.