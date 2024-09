Índices da China alcançam maiores ganhos diários desde 2008 com estímulo de Pequim

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - Os índices acionários da China alcançaram seus maiores ganhos diários em 16 anos nesta segunda-feira, com as ações A registrando o maior volume de todos os tempos, à medida que investidores participaram de uma busca intensa por ativos de risco provocada pelas últimas medidas de estímulo de Pequim.

Muitos investidores, temendo perder a onda de ganhos antes do feriado de uma semana que começa na terça-feira, ajudaram o índice CSI300 a fechar com alta de 8,48%, elevando seu avanço em cinco dias para mais de 25% - o mais forte já registrado.

O índice SSEC, de Xangai, registrou um volume total de negócios de 1,17 trilhão de iuanes (166,84 bilhões de dólares) e subiu 8,06%.

Isso elevou seus ganhos em cinco dias desde a última terça-feira, quando Pequim começou a anunciar medidas de estímulo para deter a desaceleração da economia, para 21,4%, o maior valor desde 1996.

Esse também foi o melhor ganho percentual diário para ambos os índices desde 2008.

Os ganhos vertiginosos das ações chinesas têm sido resultado das medidas de estímulo mais agressivas desde a pandemia anunciadas por Pequim na semana passada - que vão desde cortes de taxas de juros até apoio fiscal - em uma tentativa de sustentar sua economia.

Em especial, para impulsionar as ações, o Banco do Povo da China também introduziu duas novas ferramentas para fortalecer o mercado de capitais, uma das quais inclui um programa de swap que permite que fundos, seguradoras e corretoras tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações.

Além do impulso positivo, houve notícias no domingo de que o banco central da China dirá aos bancos para reduzirem as taxas de hipoteca para empréstimos imobiliários existentes antes de 31 de outubro, como parte de políticas abrangentes para apoiar o mercado imobiliário do país.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 4,8%, a 37.919 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,43%, a 21.133 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 8,06%, a 3.336 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 8,48%, a 4.017 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 2,13%, a 2.593 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,62%, a 22.224 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,33%, a 3.585 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,70%, a 8.269 pontos.

(Por redação de Xangai e Summer Zhen em Hong Kong)