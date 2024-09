Hezbollah diz estar pronto para enfrentar invasão terrestre israelense no Líbano

Por Maya Gebeily e Laila Bassam e Muhammad Al Gebaly

BEIRUTE (Reuters) - Os combatentes do Hezbollah estão prontos para enfrentar qualquer invasão terrestre israelense no Líbano, disse o vice-líder do grupo, Naim Qassem, nesta segunda-feira, em seu primeiro discurso público desde que Israel matou o chefe do grupo, Hassan Nasrallah, na semana passada.

Israel não atingirá seus objetivos, afirmou ele.

"Enfrentaremos qualquer possibilidade e estaremos prontos se os israelenses decidirem entrar por terra, as forças de resistência estão prontas para um engajamento terrestre", disse ele em um discurso de um local não revelado.

Ele falava enquanto os ataques aéreos israelenses contra alvos em Beirute e em outras partes do Líbano continuavam, estendendo uma onda de ataques que dura duas semanas e eliminou vários comandantes do Hezbollah, mas também matou cerca de 1.000 libaneses e forçou um milhão a fugir de suas casas, de acordo com o governo libanês.

As perdas foram as mais pesadas do Hezbollah desde que a Guarda Revolucionária do Irã criou o grupo em 1982 para combater a invasão israelense no Líbano. Nasrallah o transformou na força militar e política mais poderosa do Líbano, com ampla influência no Oriente Médio.

Agora, a organização enfrenta o desafio de substituir um líder imponente que foi um herói para seus partidários por ter enfrentado Israel, embora o Ocidente o tenha classificado como um mentor terrorista.

"Escolheremos um secretário-geral para o partido na primeira oportunidade... e preencheremos a liderança e os cargos de forma permanente", declarou Qassem.

Qassem disse que os combatentes do Hezbollah continuaram a disparar foguetes a uma profundidade de até 150 km em território israelense e estavam prontos para enfrentar qualquer possível incursão terrestre israelense.

"O que estamos fazendo é o mínimo necessário... Sabemos que a batalha pode ser longa", afirmou. "Venceremos como vencemos na libertação de 2006 diante do inimigo israelense", acrescentou, referindo-se ao último grande conflito entre os dois inimigos.

A possibilidade de que o próximo passo de Israel seja enviar tropas terrestres e tanques para a fronteira está na mente de muitos.

Israel afirma que fará o que for necessário para que seus cidadãos retornem em segurança às comunidades esvaziadas em sua fronteira norte.

O país não descartou a possibilidade de uma invasão terrestre e suas tropas estão treinando para isso.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse na segunda-feira que seu governo estava pronto para implementar totalmente uma resolução da ONU que tinha como objetivo acabar com a presença armada do Hezbollah ao sul do rio Litani, como parte de um acordo para interromper a guerra com Israel.

Mikati afirmou que o Exército libanês poderia se posicionar ao sul do rio, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira sul do país.

OUTROS MILITANTES ATINGIDOS

Horas antes do discurso de Qassem, do Hezbollah, o grupo militante palestino Hamas disse que um ataque aéreo israelense matou seu líder no Líbano, na cidade de Tiro, no sul do país, na segunda-feira. Outra organização palestina declarou que três de seus líderes morreram em um ataque no centro de Beirute - o primeiro ataque desse tipo dentro dos limites da capital.

A onda de ataques israelenses contra alvos militantes no Líbano faz parte de um conflito que também se estende dos territórios palestinos de Gaza e da Cisjordânia ocupada, até o Iêmen e dentro de Israel.

O Hamas disse que seu líder no Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, foi morto junto com sua esposa, filho e filha, em um ataque à sua casa em um campo de refugiados em Tiro, na madrugada de segunda-feira.