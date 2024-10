Gasto do setor público com juro em 12M fica no pico da série histórica pelo 3º mês seguido

A despesa do setor público consolidado com juros no acumulado de 12 meses se manteve no pico da série histórica pelo terceiro mês consecutivo em agosto. Conforme os dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central, esses gastos somaram R$ 854,991 bilhões no mês passado, pouco abaixo dos R$ 869,767 bilhões de julho, mas acima dos R$ 835,748 bilhões de junho.

Ajustando a série histórica pela inflação acumulada no período, esses três são os maiores valores já atingidos. Atrás deles vêm os resultados acumulados em 12 meses em janeiro de 2016 (R$ 826,725 bilhões), setembro de 2015 (R$ 813,889 bilhões) e outubro de 2015 (R$ 801,540 bilhões). A série ajustada pelo IPCA mostra uma clara tendência de aumento das despesas com juros.

Nas últimas divulgações das estatísticas fiscais, o BC tem afirmado que o aumento das despesas com juros, na comparação interanual, é explicado por perdas com swaps cambiais, que são contabilizados nessa rubrica.