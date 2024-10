Furacão Helene mata pelo menos 90 nos EUA; casas e lembranças são varridas pela água

FLAT ROCK (Reuters) - O sudeste dos Estados Unidos iniciou um enorme esforço de limpeza e recuperação no domingo e o número de mortos subiu para pelo menos 90 depois que o furacão Helene derrubou a energia elétrica de milhões de pessoas, destruiu estradas e pontes e causou inundações dramáticas da Flórida à Virgínia.

Os ventos, a chuva e as ondas da tempestade mataram pelo menos 90 pessoas na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia, de acordo com uma contagem da Reuters de autoridades estaduais e locais.

As autoridades temiam que mais corpos fossem descobertos.

Com as torres de telefonia celular desativadas em toda a região, centenas de pessoas ainda não conseguiram entrar em contato com seus entes queridos e foram listadas como desaparecidas.

As estimativas de danos variaram de 15 bilhões a mais de 100 bilhões de dólares, disseram seguradoras e meteorologistas durante o fim de semana. Os sistemas de água, comunicações e rotas de transporte essenciais foram afetados.

Os danos à propriedade e a perda de produção econômica ficarão mais claros à medida que as autoridades avaliarem a destruição.

Na Carolina do Norte, quase todas as mortes ocorreram no condado de Buncombe, onde 30 pessoas morreram, disse o xerife Quentin Miller em uma videoconferência com repórteres.

A gerente do condado, Avril Pinder, disse que estava solicitando ao Estado alimentos e água potável de emergência. As ruas da pitoresca cidade de Asheville ficaram submersas na água da enchente.

"Esta é uma catástrofe devastadora de proporções históricas", disse o governador Roy Cooper à CNN. "As pessoas com quem converso no oeste da Carolina do Norte dizem que nunca viram nada parecido com isso."

Equipes de busca e resgate de 19 Estados e do governo dos EUA convergiram para o Estado, afirmou Cooper, acrescentando que algumas estradas podem levar meses para serem reparadas.

A Carolina do Sul registrou 25 mortos, a Geórgia 17 e a Flórida 11, de acordo com os governadores desses Estados.

A CNN registrou um total de 93 mortos em todo o Sul, citando autoridades estaduais e locais.

O presidente norte-americano, Joe Biden, planeja visitar as áreas afetadas nesta semana, assim que puder fazê-lo sem interromper os serviços de emergência, informou a Casa Branca.

"É trágico", disse Biden aos repórteres no domingo, prometendo assistência à recuperação após declarar grandes desastres na Flórida e na Carolina do Norte e emergências na Flórida, Carolina do Norte, Tennessee, Carolina do Sul, Geórgia, Virgínia e Alabama. "Vocês viram as fotos. É impressionante."

(Reportagens de Alyssa Pointer em Hendersonville, Carolina do Norte; Maria Alejandra Cardona em Horseshoe Beach, Flórida, e Octavio Jones em Perry, Flórida)