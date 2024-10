Exército de Israel declara três áreas na fronteira com o Líbano como 'zonas militares fechadas'

O Exército israelense declarou como "zona militar fechada" várias partes de sua fronteira norte com o Líbano nesta segunda-feira (30), visando eventuais operações terrestres no país vizinho.

"As áreas de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, no norte de Israel, foram declaradas zona militar fechada. A entrada na área está proibida", indicou o Exército em um comunicado.

O anúncio ocorreu horas depois que o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, insinuou que poderiam ser realizadas operações terrestres contra o movimento islamista armado Hezbollah no Líbano.

"Para garantir o retorno das comunidades do norte de Israel, utilizaremos todas nossas capacidades", declarou Gallant durante uma visita a soldados destacados na fronteira entre Israel e Líbano.

O Hezbollah, por sua vez, havia indicado anteriormente que seus combatentes estavam preparados para enfrentar qualquer ofensiva terrestre no Líbano, apesar de seu chefe, Hassan Nasrallah, ter morrido na sexta-feira em um bombardeio israelense ao sul de Beirute.

Israel iniciou uma campanha de bombardeios aéreos contra os redutos do Hezbollah no Líbano no início do mês.

O movimento islamista começou a disparar foguetes em direção ao norte de Israel em 8 de outubro, afirmando que age em apoio ao movimento islamista palestino Hamas, que trava uma guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza.

O conflito foi desencadeado por um ataque dos islamistas palestinos ao sul de Israel em 7 de outubro.

bfi/mj/hme/jvb/sag/mvv/ic/jb/yr

© Agence France-Presse