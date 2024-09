Exército israelense confirma que 'eliminou' o líder do Hamas no Líbano

O Exército de Israel confirmou nesta segunda-feira que "eliminou" líder do movimento islamista palestino Hamas no Líbano, onde bombardeia alvos do Hezbollah há uma semana.

Durante a noite, o Exército "atingiu e eliminou o terrorista Fatah Sharif, chefe do braço libanês da organização terrorista Hamas", afirmou o Exército em um comunicado.

