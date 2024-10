Eto'o, presidente da federação camaronesa, é suspenso por seis meses pela Fifa

O ex-atacante do Barcelona e da Inter de Milão Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), sofreu uma sanção segundo a qual não poderá assistir por seis meses aos jogos de sua seleção por sua atitude durante uma partida da Copa do Mundo Feminina Sub-20, anunciou nesta segunda-feira (30) a Fifa.

A comissão disciplinar da entidade censura Eto'o por não ter respeitado as regras relativas a "comportamento ofensivo" na "violação dos princípios do fair-play" e na "impropriedade em relação a jogadores e árbitros".

Eto'o é acusado de ter pressionado a arbitragem nas oitavas de final em que Camarões perdeu para o Brasil (3 a 1 na prorrogação) no Mundial Sub-20 realizado na Colômbia, num pênalti com o qual a seleção brasileira empatou a partida.

A suspensão do ex-jogador não afeta as suas funções como presidente da federação, mas "o impedirá de assistir aos jogos de futebol masculino e feminino envolvendo equipes da Fecafoot em todas as categorias e faixas etárias", afirmou a Fifa.

Eto'o foi eleito presidente da federação camaronesa em 2021. Em março vetou a nomeação do técnico belga Marc Brys, que havia sido escolhido pelo Ministério dos Esportes, antes de ceder.

