Em fala machista, Marçal diz que mulher não vota em mulher: 'É inteligente'

Do UOL*, em São Paulo

Em fala machista, Pablo Marçal (PRTB) disse que mulher não vota em mulher por ser "inteligente" em debate do UOL e da Folha de S.Paulo na manhã desta segunda-feira (30).

O que aconteceu

"Mulher não vota em mulher, porque mulher é inteligente", disse Marçal para Tabata Amaral (PSB). Depois, Marçal citou pobres e negros. "Ela [a mulher] vê você nesse embate, não vai votar em você. Se fosse por isso, pobre iria votar em pobre. Negro iria votar em negro", continuou o candidato.

"Vocês sabem que a gente [mulher] está sendo sempre subestimada", respondeu Tabata. "Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é pra mim. A barra pra gente é muito mais alta."

Apesar do "preconceito", "justamente a mulher é a adulta da sala", continuou Tabata. A candidata, a única mulher no debate, disse que só ela está focada em falar de proposta, enquanto os "marmanjos" evitam questioná-la e ficam se atacando.

Segundo o Datafolha, mais da metade das mulheres (53%) dizem que não votariam em Marçal. Entre os homens, o percentual é menor: 42%. Os números fazem do candidato o mais rejeitado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, conforme o levantamento.

Marçal, que já disse que Tabata foi culpada pela morte do pai, elogiou a candidata diversas vezes ao longo deste debate. Disse que ela é a mais inteligente entre os candidatos e que poderia chamá-la para ser secretária de Educação, tema em que ela é "brilhante". É uma mudança de postura em relação ao tom adotado nos primeiros debates.

Tabata se mostrou incomodada quando Marçal falou que poderia chamá-la para assumir uma secretaria se ele for eleito. A candidata vem reforçando que, desde o início da campanha, ela é quem mais se coloca contra o ex-coach.

Guilherme Boulos (PSOL) criticou Marçal pela fala "preconceituosa". "É triste ouvir isso de quem quer governar a maior cidade do Brasil", afirmou o candidato.

O que disseram os candidatos

O fato dela ficar esbravejando como se fosse uma tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar pra você que é mulher. Se a mulher fosse votar em você [Tabata], você ia ganhar em primeiro turno. Mulher não vai votar em mulher, mulher é inteligente. Ela tem sabedoria. Se fosse isso, pobre ia votar em pobre, negro ia votar em negro.

Pablo Marçal (PRTB), no debate UOL/Folha

Essa é a imagem que [Pablo] tem de mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar... Mas olha só que surpresa. Justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos, que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim.

Tabata Amaral (PSB), no debate UOL/Folha

Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição [Pablo].

Tabata Amaral

Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, mulher inteligente, é por isso que vocês não estão [apoiando] Tabata. Por quê? Porque, você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, sabe que não dá pra colocar na prefeitura uma pessoa que está sonhando.

Pablo Marçal

Farpas após o debate

Em entrevista após o debate, Tabata disse que Marçal foi "deplorável". "Só alguém deplorável e detestável como ele diria uma coisa dessa (...) A pessoa tem que ser muito suja, muito baixa, para mais uma vez atacar as mulheres como ele atacou", disse a candidata.

Já Marçal fez uma crítica de cunho pessoal a Tabata, sugerindo que ela "destruiu" o noivado do atual namorado. Tabata namora o prefeito de Recife João Campos (PSB). Marçal falou que João era noivo de outra mulher. "Você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha sete anos de namoro. Eu tenho a dizer: talarica. Você tinha que respeitar as mulheres".

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Herculano Barreto Filho, Laila Nery, Lorena Barros, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL