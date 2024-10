Em debate, Tabata diz que Marçal corre o risco de ter votos anulados

Em debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o portal UOL entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) sugeriu que ter os votos anulados seria uma preocupação de quem cogita votar no ex-coach Pablo Marçal (PRTB) nesta eleição. "Quem votou em Marçal acabou elegendo o deputado do PT. Ele fez tanto esquema na campanha. Está sendo acusado de lavagem de dinheiro e contratou uma empresa dele", disse a deputada.

Ela relembrou que os votos dados a Pablo Marçal para deputado federal na eleição de 2022 foram "anulados". "Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre risco de ter seus votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração", afirmou Tabata.

Marçal pediu direito de resposta, mas lhe foi negado.

Nunes e postura sobre vacina

Antes, no mesmo debate, a candidata à Prefeitura de São Paulo criticou a mudança de posição do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que mudou seu posicionamento em relação ao passaporte de vacina na capital.

Tabata relembrou que Bruno Covas, prefeito de São Paulo durante o começo da pandemia, em 2020, ia contra o que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falava. "Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse que defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam, mas São Paulo deu sorte porque nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência para se contrapor ao presidente da República e ao então governador, João Doria."

Ela se diz "surpresa" por Nunes ter mudado de ideia em relação ao passaporte da vacina, já que ele era vice de Covas e a favor da medida. "Fui pega bastante de surpresa quando vi Ricardo Nunes, que está há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e seus aliados, mudar de ideia e dizer que é contra o passaporte da vacina".

Apostas on-line

Questionada por sua abstenção numa sessão da Câmara dos Deputados em dezembro de 2023 que liberou apostas esportivas e cassinos online, Tabata Amaral afirmou que é necessário lei dura e firme para regulamentar apostas on-line. "Apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida", respondeu. "Vício em jogo é igual vício em droga. É um adoecimento mental. A gente sabe que por conta da pandemia e das redes sociais, um adoecimento de toda população", continuou a deputada federal. "Eu quero como prefeita que São Paulo seja referência no apoio psicológico e na questão da saúde mental. No meu plano de governo está que toda UBS vai ter uma equipe de saúde menta e toda escola vai ter um psicólogo."

Ela também mencionou a questão da Cracolândia que pretende "enxergar o bandido, fazendo o combate junto com a polícia", mas também vendo que há pessoas doentes que precisam ser auxiliadas psicologicamente.