Eleitor precisa atualizar e-Título até sábado para votar com app; veja como

O TSE informou que quem vai votar com e-Título e ainda não atualizou o aplicativo tem até o próximo sábado (5) para regularizar o documento digital.

O que aconteceu

Mais da metade das pessoas que baixaram o E-título estão com as contas desativadas. No estado de São Paulo, 12 milhões de eleitores têm contas cadastradas, mas só é possível utilizar o aplicativo durante a votação se ele estiver atualizado.

Atualização precisa ser feita até a véspera do primeiro turno, no sábado, dia 5 de outubro. Para quem vai usar o aplicativo no segundo turno, atualização precisa ser feita antes do dia 26. No dia da votação, a utilização do e-Título só estará disponível para quem fez a atualização ou realizou o primeiro acesso até a véspera. No dia seguinte à votação, o acesso volta a ser disponibilizado normalmente — as informações são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Outra recomendação do TSE é que o e-Título seja baixado com antecedência. A Justiça Eleitoral alerta para a formação de "filas virtuais" nos dias que antecedem o pleito. "Essas filas podem comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos", diz a entidade, em nota.

Como baixar/atualizar o e-Título

O e-Título está disponível para download na App Store e na Play Store. O eleitor deve baixar o aplicativo e cadastrar: Nome do eleitor, Data de nascimento, Número de inscrição (título de eleitor), CPF e Filiação.

Quem usa o aplicativo precisa preencher perguntas de segurança e criar uma senha de 8 a 70 caracteres alfanuméricos. Após a inserção dos dados e validação das informações, o documento ficará disponível para o eleitor.