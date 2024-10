Vídeo: advogado de Marçal mexe em camisa de assessor após agressão no Flow

Um vídeo mostra o advogado do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) mexendo no colarinho da camisa de Nahuel Medina, assessor que agrediu o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima.

O que aconteceu

Imagens mostram Marçal conversando com o assessor Nahuel Medina ao lado do advogado Tassio Renam. No vídeo, aparecem outros três assessores. Em um determinado momento, Marçal e Renam colocam as mãos na camisa de Medina.

Advogado de Marçal mexe no colarinho da camisa branca que Medina usa, e o assessor parece demonstrar incômodo por isso. Os três continuam conversando próximos e, segundos depois, deixam o local.

Medina disse, na delegacia, que Duda Lima enfiou a mão na camisa dele. "Ele tomou o meu celular, enfiou a mão por aqui [mostra a camisa]. Vim registrar a ocorrência, porque ele [Duda Lima] me agrediu primeiro. O que eu fiz foi só me defender. Eu tô aqui agora, eu poderia estar em casa se eu tivesse usado uma cadeira, igual o Datena."

A cena foi filmada por câmeras de segurança nos bastidores do clube Sírio, onde ocorreu o debate. O momento ocorreu minutos após a agressão do assessor de Marçal em Duda Lima. O UOL teve acesso ao vídeo que foi publicado inicialmente pelo portal Metrópoles.

Advogado de Marçal nega que tenha puxado a camisa de Medina. Ao UOL, Tassio Renam afirmou que estava "abrindo [a camisa] para ver o peito dele que estava todo arranhado".

Marqueteiro disse que "acabou a farsa"

"Tenho certeza que foi premeditado", afirmou o marqueteiro de Nunes sobre agressão ocorrida no debate do Flow. Duda Lima teve um deslocamento de vítreo no olho. A declaração ocorreu momentos antes do debate UOL/Folha, na manhã de hoje (30).

O marqueteiro disse que a "farsa acabou". "O próprio advogado rasgou [a camisa]. Vai perder a OAB. Ele não tem que fazer justiça? Ele te agrediu depois do soco? O rapaz me agrediu e ele me acusou de ter rasgado a camisa dele, o que é mentira."

"Ele obedece ordem. Quem manda nele é o Pablo Marçal", disse Duda Lima. Ele disse que não viu mais Medina após a agressão: "Tenho dó do rapaz".

Lima negou ter dado um tapa no celular do assessor de Marçal, Nahuel Medina. "Eu afastei o celular dele e com toda a educação eu saí. E aí ele disse que foi agredido e que eu rasguei a camisa dele. Acabou de sair a imagem agora. O advogado rasgou a camisa do Medina pra fazer uma prova falsa."

"Agora eu tô de alma lavada porque acabou a farsa." Lima disse que tomará todas as providências legais.

Lima afirmou que está enxergando bem. "O olho tá bom. Eu tive um descolamento do vítreo. Até me disseram que foi retina, não foi retina. Tá tudo bem, só tá um pouco embaçado, eu tô enxergando bem, tá em ordem."

O marqueteiro disse que acredita que os momentos anteriores à agressão ocorrida no debate do Flow ocorreram a mando de Marçal. "Na verdade, eu tenho dó, ele obedece ordem. Quem manda nele é o Pablo Marçal. Eu tenho dó dele. Eu acho, eu tenho certeza que foi [orquestrado por Marçal]."

