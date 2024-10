Marçal faz novas insinuações contra Boulos, que diz nunca ter usado cocaína

Pablo Marçal (PRTB) fez novas insinuações, sem provas, de que Guilherme Boulos (PSOL) usou cocaína. Boulos foi categórico: "Nunca usei". O candidatos à Prefeitura de São Paulo participam do debate UOL/Folha, na manhã desta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Marçal voltou a insinuar que Boulos tem relações com cocaína, sem nenhuma prova. O ex-coach foi questionado pela jornalista Júlia Barbon, da Folha de S.Paulo, sobre insinuações anteriores de que o psolista usava cocaína. Enquanto Marçal chamava Boulos de "aspirador de pó", o advogado dizia na Justiça que a expressão se referir a "aspirar lixo".

O coach tentou semear dúvida, falando que vai trazer os temas "Espraiada" e "Hospital do Servidor". Não explicou do que se tratava.

Boulos revelou que foi internado com depressão aos 19 anos, sem relação com drogas. O deputado afirmou que passou "alguns dias" no Hospital do Servidor para tratar de uma depressão crônica e que aquela era a primeira vez que ele falava publicamente sobre o assunto.

O candidato do PSOL reafirmou que nunca usou cocaína e disse que só usou maconha uma vez. Marçal perguntou a Boulos diretamente se ele nunca havia feito uso de drogas. Boulos foi taxativo em relação à cocaína, dizendo "nunca usei". Sobre maconha, respondeu que experimentou na adolescência, uma única vez, ficou com muita dor de cabeça e nunca mais usou.

Não é a primeira vez que Marçal tenta deixar a suspeita no ar, sem evidências, forçando Boulos a usar o tempo do debate para se defender. No primeiro debate entre os candidatos, no dia 9 de agosto, ele afirmou que o psolista frequenta "biqueiras" e que é "comedor de açúcar". No debate seguinte, no dia 14, o empresário chamou Boulos de "aspirador de pó". E em uma agenda de campanha na rua, no dia 24, Marçal soprou pó branco no rosto de um homem identificado como apoiador de Boulos.

Marçal já foi condenado por três vezes a publicar, em suas redes, direitos de resposta de Boulos. No primeiro vídeo publicado, no dia 3 de setembro, Boulos disse que foi alvo de uma "invenção absurda" e que as filhas dele foram hostilizadas na escola devido às acusações falsas sobre uso de drogas.

Reportagem da Folha do final de agosto revelou que Marçal usou o caso de um homônimo para atacar Boulos. Um outro homem chamado Guilherme Boulos, sem qualquer relação com o candidato a prefeito, foi pego com cocaína há duas décadas. Esse outro Guilherme Boulos é candidato a vereador e reconheceu o episódio em entrevista à Folha.

Depois da reportagem, Marçal parou de levantar o assunto em debates, até hoje.

Nunca usei cocaína, pra que fique muito claro. Drogas, ele [Marçal] quer saber, e já que esse é o nível lamentável, quando eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada, e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso



Enfrentei [depressão], como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela. Venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão.

Guilherme Boulos (PSOL), em debate UOL e Folha

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Herculano Barreto Filho, Laila Nery, Lorena Barros, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL