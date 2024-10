Coreia do Norte critica ativos nucleares dos EUA no território sul-coreano

SEUL (Reuters) - O Ministério da Defesa norte-coreano denunciou a instalação de ativos nucleares estratégicos dos Estados Unidos em solo sul-coreano, de acordo com reportagem da televisão estatal KCNA nesta terça-feira (ainda segunda-feira no Brasil), no momento em que Seul se prepara para uma rara parada militar que marca o dia das forças armadas.

Kim Kang Il, vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte, acusou Washington de realizar um "blefe militar imprudente" e alimentar a tensão, ao enviar recentemente um submarino nuclear para a Coreia do Sul e a voar, novamente, com um bombardeiro B-1B no desfile.

A imprensa sul-coreana reportou que um bombardeiro B-1B participaria do desfile programado para a tarde de terça-feira, voando sobre Seul ao lado de caças aliados e outras aeronaves.

Ainda que os militares sul-coreanos e as Forças Armadas dos EUA na Coreia não tenham confirmado a participação do bombardeiro, o ministério da defesa de Seul afirmou que o desfile tinha, em parte, o objetivo de exibir seu poderio militar como um dissuasor contra o Norte.

Kim afirmou que a demonstração de força dos EUA destaca a desvantagem estratégica do país na península coreana em relação à Coreia do Norte, assim como a "fobia nuclear crônica" da Coreia do Sul. Ele pediu novas medidas de resposta.

"Podemos examinar os novos planos de ação a qualquer momento e implementá-los", disse Kim, prometendo continuar aprimorando o "poderoso dissuasor de guerra" do país, segundo a KCNA.

(Por Hyonhee Shin)