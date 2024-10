CME registra leve alta na probabilidade de Fed mais comedido em setembro, após PMI dos EUA

A curva futura registrou aumento na probabilidade de cortes de juros mais moderados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após a leitura do Índice de Gerentes de Compras (PMI) dos Estados Unidos em setembro, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago vir acima do esperado por analistas.

Com isso, a chance do Fed cortar juros em 25 pontos-base (pb) na reunião de novembro subiu a 62,9%, contra 59,4% antes da divulgação, segundo o monitoramento do CME Group. Enquanto isso, a probabilidade de uma redução mais intensa, de 50 pb, caiu a 37,1%.

Para o acumulado do ano, o mercado manteve inalterada a probabilidade de um cenário mais comedido, com a chance de cortes de juros agregados em 50 pontos-base em 31,1%, contra a chance de reduções de 0,75 ponto porcentual em 49,6%.