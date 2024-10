Chefe da UNRWA nega saber que funcionário suspenso da agência era líder do Hamas no Líbano

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, negou nesta segunda-feira saber que o funcionário Fateh Sherif Abu el-Amin era um comandante do Hamas no Líbano, e pediu que os países da comunidade internacional se oponham aos ataques israelenses contra a agência.

El-Amin foi morto com membros da sua família em um ataque israelense no sul do país, informou o grupo na segunda-feira. Ele havia sido colocado sob investigação e suspenso de seu trabalho na UNRWA em março, após alegações relacionadas ao seu posicionamento político, disse o chefe da agência, Philippe Lazzarini, a repórteres em Genebra.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que El-Amin estava em licença administrativa sem remuneração desde março -- "assim que a UNRWA recebeu informações sobre seu possível envolvimento com o Hamas em um nível sênior" –- e nunca foi reintegrado.

"Assim que a informação foi recebida -- neste caso, do governo israelense -- uma ação foi tomada", disse Dujarric a repórteres. "Toda vez que a UNRWA recebeu informações além de apenas um nome, uma ação foi tomada."

Lazzarini, que fez uma coletiva de imprensa após se reunir com Estados-membros da ONU mais cedo nesta segunda-feira, disse que pediu a eles para "se oporem a todos os ataques à reputação da agência e à redação contínua de projetos de lei que poderiam ser adotados em Jerusalém".

Ele se referia a um movimento do Parlamento israelense para declarar a organização uma "entidade terrorista", que já recebeu aprovação preliminar. Tal movimento seria "absolutamente inconcebível", acrescentou.