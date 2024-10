Cenário para abastecimento interno em 2025 é confortável, estima Abitrigo

Brasília, 30 - A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) vê um cenário um pouco mais confortável no abastecimento interno de trigo em 2025. "Tivemos um período difícil de julho a setembro com falta de produto interno no Brasil, mas acho que a partir do ano que vem a situação vai melhorar. Isso é importante para todo o setor do trigo", disse o presidente-executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa, durante o 9º Encontro da Cadeia Produtiva do Trigo de São Paulo. O evento foi realizado, na sexta-feira, 27, pelo Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo (Sindustrigo) na capital paulista.A safra nacional de 2023 do cereal foi afetada por fortes chuvas nas principais regiões produtoras, o que prejudicou a quantidade produzida e a qualidade do grão. Já a safra 2024 aponta, até o momento, para recuperação na produção. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que o Brasil deve colher neste ano 8,807 milhões de toneladas de trigo, 8,8% mais que o colhido na temporada passada, de 8,097 milhões de toneladas.Barbosa afirmou que este ano foi um ano difícil para a indústria moageira com "redução significativa" na produção nacional e retração no mercado argentino, principal origem do trigo importado. "Sem falar nos problemas econômicos com a oscilação do dólar e a questão tributária. Com a evolução e a perspectiva de uma safra maior, parece que teremos um cenário melhor para todo o setor em 2025", acrescentou.