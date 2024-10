Campeão do mundo em 2018, Antoine Griezmann anuncia aposentadoria da seleção francesa de futebol

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (30) em sua conta da rede social X, Antoine Griezmann surpreendeu os fãs e o mundo do futebol francês ao declarar: "É com profunda emoção que anuncio a minha 'aposentadoria' como jogador da seleção francesa". E seguiu dizendo: "Depois de dez anos incríveis marcados por desafios, sucesso e momentos inesquecíveis, está na hora de virar uma página e abrir caminho para a nova geração", afirmou. "Vestir esta camisa foi uma honra e um privilégio", completou.

Antoine Griezmann termina a sua história na seleção francesa de futebol aos 33 anos, com 137 convocações, sendo a primeira, em março de 2014.

O jogador do Atlético de Madrid é o terceiro francês que mais serviu à seleção de seu país, depois Hugo Lloris (145) e Lilian Thuram (142). No total, ele marcou 44 gols e fez 30 assistências, retrospecto que o torna um dos atletas com melhor desempenho em campo.

"Tive a oportunidade de vivenciar momentos incríveis ao lado de companheiros de equipe excepcionais. Nós compartilhamos vitórias que ficarão para sempre gravadas nas nossas lembranças", acrescentou o jogador que foi um dos maiores responsáveis pela conquista do segundo Mundial da França, em 2018.

"Deixo a seleção francesa com profundo orgulho e gratidão. Tive a oportunidade de vivenciar coisas extraordinárias, como me tornar campeão mundial," destacou.

C'est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. ?? pic.twitter.com/qpw8dvdtFt ? Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Retrospecto da carreira

Em dez anos na Seleção francesa, Antoine Griezmann foi Campeão do mundo de 2018, vencedor da Liga das Nações de 2021, finalista da Copa do Mundo de 2022 e da Euro 2016, onde foi o melhor jogador e melhor artilheiro.

Mesmo que a sua carreira em clubes não tenha terminado, Antoine já se tornou um "monumento do futebol francês, um dos maiores jogadores da sua história", reagiu Didier Deschamps, o treinador francês, em um comunicado de imprensa publicado pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

"Antoine Griezmann deixou a sua marca na história de forma excepcional. Ao longo de uma década vestindo a camisa tricolor, ele foi um dos grandes arquitetos das conquistas dos Blues", disse Philippe Diallo, presidente da FFF.

Em um comunicado à imprensa, ele agradeceu a Griezmann e elogiou o espírito de equipe do jogador. "Movido por um espírito coletivo em todos os momentos e de um altruísmo raro entre os jogadores ofensivos, Antoine sempre honrou o futebol e a camisa da França."

Griezmann jogou a sua última partida pela Seleção francesa no dia 9 de setembro, contra a Bélgica (2-0), em Lyon, pela Liga das Nações. Ele havia sido convocado para as partidas da seleção francesa.

O anúncio da aposentadoria precoce de Griezmann "soou como um trovão no mundo do futebol francês nesta segunda-feira", escreveu o diário esportivo L'Équipe. A reportagem afirma que a ideia de terminar sua carreira com os "Bleus" tomou forma após os últimos jogos da equipe na Liga das Nações. Apenas sua irmã, Maud, e sua mulher sabiam da decisão do jogador.

Segundo L'Équipe, sem saber como seria sua nova fase com a seleção, ele preferiu deixar a equipe sem nenhum "sentimento de amargura" e decidiu fazer o anúncio três dias antes da nova convocação de Didier Deschamps para os jogos da França contra Israel e Bélgica pela Liga das Nações.

(Com RFI)