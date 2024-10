Caminhoneiro é preso após bater em 7 carros e atropelar motociclista em SP

Do UOL, São Paulo

Um caminhoneiro foi preso após atropelar um motociclista enquanto dirigia na contramão em uma rodovia no litoral de São Paulo. Um vídeo de câmera corporal de um PM mostra momento que o homem é detido por policiais depois de bater em vários veículos.

O que aconteceu

Roberval José Sebastião, de 36 anos, foi preso em flagrante em 22 de setembro e teve a prisão convertida em preventiva. A vítima, de 33 anos, morreu no mesmo dia da prisão na rodovia Cônego Domênico Rangoni por volta das 17h50, no local do atropelamento.

Momento antes, policiais receberam a informação de que havia um caminhão desgovernado na pista. Carregando um contêiner de glicerina, o veículo já havia colidido em dois carros na altura da cidade de Cubatão.

Em seguida, começou a andar na contramão e em alta velocidade. Enquanto isso, os militares o perseguiam para tentar detê-lo. Os agentes deram ordem de parada, mas o caminhoneiro não os obedeceu. Homem também chegou a bater em uma das viaturas.

Na sequência, bateu no motociclista, que carregava uma mulher na garupa. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima desviou a moto para o acostamento ao ver o caminhoneiro, mas o suspeito ''maldosamente passou a dirigir pela mesma faixa''. A mulher que estava na garupa foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá.

Após o atropelamento, o motorista bateu em mais outros cinco automóveis. Na última colisão, ele perdeu o controle da direção e entrou em um matagal às margens da rodovia.

Câmera corporal registrou abordagem

Ao parar e ser cercado na mata, homem desceu do caminhão. Segundo a polícia, ele estava segurando um pedaço de madeira e tentou acertar os agentes. As imagens mostraram os PMs gritando e o algemando no chão.

Uma das pessoas que teve seu carro atingido aparece na gravação consternada. Tremendo, a mulher diz aos policiais não ter entendido o que ocorreu. ''O que eu faço? O que aconteceu? Ele bateu de frente'', fala.

Exame do IML constatou embriaguez e uso de substância psicoativa. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de lesão corporal pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santos.

O UOL tenta localizar a defesa de Roberval. O espaço segue aberto para manifestação.