Calendário com principais eventos do Jubileu 2025 é divulgado

SÃO PAULO, 30 SET (ANSA) - Um calendário com a programação dos primeiros 26 grandes eventos do Jubileu ordinário de 2025, anunciado pelo papa Francisco em maio passado, foi divulgado nesta segunda-feira (30).

Os programas, que em breve estarão disponíveis em todas as línguas no site oficial, serão constantemente atualizados com informação de apoio aos peregrinos, dando-lhes também a oportunidade de se inscreverem nas iniciativas.

O primeiro grande acontecimento, que dará início ao Jubileu, será a abertura da Porta Santa de São Pedro, no dia 24 de dezembro de 2024. Na sequência, o Pontífice abrirá a Porta Santa de São João de Latrão, seguida da Porta Santa da Basílica Papal de Santa Maria Maggiore, no dia 1º de janeiro de 2025, e da Porta Santa da Basílica Papal de San Paolo, no dia 5.

Após a abertura das portas das Basílicas papais de Roma, ocorrerá o Jubileu do Mundo das Comunicações, entre 24 e 26 de janeiro. Já em fevereiro, estão previstos o Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança; o dos Artistas e dos Diáconos.

No mês seguinte haverá um evento para o mundo do voluntariado e o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, enquanto que, em abril, acontecerá o Ano Santo para os enfermos e o mundo da saúde, além do Jubileu dos Adolescentes e das pessoas com deficiência.

De 1º a 4 de maio será a vez do Jubileu dos Trabalhadores, seguido do dos empresários, nos dias 10 e 11. Entre 12 e 14 de maio ainda será realizado o Jubileu das Igreja Orientais.

Também estão no calendário o Jubileu da Santa Sé (9 de junho), o do Esporte (14 a 15 de junho), o dos governantes (20 a 22 de junho), além do Jubileu dos Seminaristas (23 a 24 de junho), Jubileu dos Bispos (25 de junho) e dos Sacerdotes (25 a 27 de junho).

Após a pausa de verão, os eventos serão retomados com o Jubileu da Consolação, dos Trabalhadores da Justiça, do Mundo Missionário e dos Migrantes, dos Pobres, entre outros.

Paralelamente, também foi anunciado o Encontro Internacional pela Paz 2025, o 39º organizado pela Comunidade de Sant'Egidio no "espírito de Assis", na linha da oração inter-religiosa desejada por João Paulo II em 1986 na cidade franciscana.

Confira o calendário completo: DEZEMBRO 2024 24 Dezembro: Abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro JANEIRO 2025 24 - 26: Jubileu do Mundo das Comunicações FEVEREIRO 2025 8 - 9: Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança 16 - 18: Jubileu dos Artistas 21 - 23: Jubileu dos Diáconos MARÇO 2025 8 - 9: Jubileu do Mundo do Voluntariado 28: 24 horas para o Senhor 28 - 30: Jubileu dos Missionários da Misericórdia ABRIL 05 - 06: Jubileu dos Enfermos e o Mundo da Saúde 25 - 27: Jubileu dos Adolescentes 28 - 30: Jubileu das Pessoas com Deficiência MAIO 1 - 4: Jubileu dos Trabalhadores 4 - 5: Jubileu dos Empresários 10 - 11: Jubileu das Bandas Musicais 16 - 18: Jubileu das Irmandades 24 - 25: Jubileu das Crianças 30 Maio - 01 Junho: Jubileu das Famílias, dos Avós e dos Idosos JUNHO 07 - 08: Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades 09: Jubileu Santa Sé 14 - 15: Jubileu do Desporto 20 - 22: Jubileu dos Governantes 23 - 24: Jubileu dos Seminaristas 25: Jubileu dos Bispos 26 - 27: Jubileu dos Sacerdotes 28: Jubileu das Igrejas Orientais JULHO 28 Julho - 03 Agosto: Jubileu dos Jovens SETEMBRO 15: Jubileu da Consolação 20: Jubileu dos Operadores de Justiça 26 - 28: Jubileu dos Catequistas OUTUBRO: 05: Jubileu dos Migrantes 08 - 09: Jubileu da Vida Consagrada 11 - 12: Jubileu da Espiritualidade Mariana 18 - 19: Jubileu do Mundo Missionário 30 Outubro - 02 Novembro: Jubileu do Mundo Educativo NOVEMBRO 16: Jubileu dos Pobres 21 - 23: Jubileu dos Coros DEZEMBRO 14: Jubileu dos Reclusos (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.