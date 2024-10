'Ótima para o dia a dia com criança': bolsa para itens do bebê vale a pena?

Uma opção de bolsa para itens do bebê, que pode ser usada por mães, pais e cuidadores, tem feito sucesso na Shopee. O produto é lavável e também pode ser utilizado nas costas, como uma mochila.

O modelo conta com compartimento para mamadeiras, assim como um bolso para roupas molhadas. O Guia de Compras UOL mostra abaixo o que diz quem comprou o produto e quais os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que esse produto promete

Está disponível em diferentes cores, como azul claro, vermelho, azul marinho, azul com vermelho, salmão, verde e preto -- preços variam;

Feita de poliéster;

Tem capacidade de 20 a 35 litros;

Compartimento para até três mamadeiras de 240 ml (com revestimento térmico);

Compartimento para celular;

Compartimento para garrafa de água;

Não acompanha trocador;

Fechamento por zíper.

O que diz quem comprou essa bolsa

A bolsa tem mais de 46 mil avaliações na Shopee e a nota média ficou em 4,7 (do total de cinco). Confira alguns comentários de quem adquiriu o produto.

O custo-benefício é muito bom. É perfeita, a cor é linda e chegou super-rápido. Não parece tão grande por fora, mas cabe muita coisa, o que eu amei. Comprem, sem duvidas.

Giovanna Cristina

Pelo preço, valeu muito a pena. Ela é grande, tem bastante bolsos e parece resistente. A entrega foi super-rápida e eu compraria novamente.

Cynthia Carneiro

Bolsa igual ao anúncio. Ela é bem grande e cabem muitas coisas. Ótima para o dia dia com a criança.

Kamila Silva

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores são a respeito de produtos entregues com defeitos, além da suposta fragilidade do material.

Chegou bem rápido. O material é bom. O tamanho também achei o ideal. O tecido veio com duas manchas azuis e uma mancha parecendo poeira. Vou lavar para ver se sai as manchas azuis... De resto, não tenho o que reclamar. Achei o produto bom.

Stefany Lopes

Chegou no prazo de entrega, com bolso lateral rasgado. Não aguenta peso e o material não é muito bom.

Debora

Péssima compra. Mochila extremamente frágil e com pouco espaço para quem precisar levar lata de fórmula, mamadeira e garrafa com água. No anúncio, parecia que caberia tudo bem tranquilo, mas quase morri para conseguir colocar as coisas. Ainda nessa de tentar fazer caber, ao colocar a mamadeira, o bolso se desfiou. Aliás, os bolsos para mamadeiras são bem pequenos e as mamadeiras maiores nem cabem. Não recomendo para quem precisa de uma bolsa bem espaçosa. Dinheiro jogado fora.

Sabrina

