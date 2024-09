Ataque israelense atinge casa e mata família de jornalista palestina

Ataques aéreos israelenses atingiram áreas da Faixa de Gaza na segunda-feira, matando 12 pessoas, incluindo uma jornalista e sua família, segundo médicos, embora a intensidade da ofensiva terrestre tenha diminuído à medida que Israel reforça sua luta contra o Hezbollah no Líbano.

Autoridades de saúde palestinas disseram que Wafa Al-Udaini, que escrevia artigos sobre a guerra em inglês defendendo o ponto de vista palestino, foi morta quando um míssil atingiu sua casa na cidade central de Deir Al-Balah, matando também seu marido e os dois filhos.

Não houve comentário imediato dos militares israelenses.

A morte de Udaini elevou para 174 o número de jornalistas palestinos mortos na ofensiva israelense desde 7 de outubro, segundo o escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas.

Em outro ataque, um palestino foi morto e vários ficaram feridos em Rafah, perto da fronteira com o Egito, enquanto na cidade de Beit Hanoun, no norte do país, um ataque aéreo matou um homem e feriu outros, segundo os médicos.

Mais tarde na segunda-feira um ataque aéreo israelense a uma casa em Nuseirat, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, matou seis pessoas, segundo autoridades de saúde.

Alguns moradores disseram que os combates e as atividades militares israelenses em Gaza diminuíram ligeiramente na última semana, no momento em que Israel intensificou sua ofensiva militar contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah em um ataque aéreo na sexta-feira. O grupo anunciou a morte de Nasrallah no sábado.

Embora a intensidade da ofensiva terrestre tenha sido menor, Israel manteve seus ataques aéreos no enclave, acrescentaram.

O Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel há quase um ano, em apoio ao seu aliado Hamas em Gaza.

No sul da Faixa de Gaza, as autoridades israelenses libertaram 12 palestinos, incluindo Khaled Al-Ser, chefe da unidade de cirurgia do Hospital Nasser, em Khan Younis, informaram os médicos e a mídia do Hamas. Os palestinos libertados por Israel reclamaram de tortura e maus-tratos nas prisões israelenses, acusações que Israel nega.

Israel e o Hamas têm lutado desde que homens armados do grupo militante palestino invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

A maior parte da população de Gaza, de 2,3 milhões de habitantes, foi deslocada pela guerra, na qual mais de 41.500 palestinos foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.