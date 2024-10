Ações fecham em baixa Na Europa pressionadas por montadoras, mas acumulam altas trimestrais

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa nesta segunda-feira, com as montadoras liderando as quedas após os alertas de lucros da Stellantis e Volkswagen, empresas-chave do setor, embora o índice de referência tenha registrado ganhos trimestrais e mensais.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,98%, a 522,89 pontos, recuando de um recorde histórico atingido na semana passada.

As ações do setor automobilístico estiveram à frente das perdas, com queda de 4%, com os papéis da Stellantis NV, listadas em Milão, em baixa de 14,7%, depois que a segunda maior montadora da Europa cortou sua previsão de lucros para 2024 e alertou que gastará mais dinheiro do que o esperado.

"A desaceleração do setor automotivo global e o fato de ter que gastar muito para revitalizar duas marcas principais amassaram o capô da Stellantis", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

Sua maior concorrente, a Volkswagen, também cortou suas perspectivas anuais pela segunda vez em menos de três meses na sexta-feira, fazendo com que suas ações caíssem 4,3%.

Apesar das perdas desta segunda-feira, o índice pan-europeu avançou mais de 2% no trimestre de julho a setembro e registrou o terceiro ganho mensal consecutivo.

O humor em relação ao risco floresceu este mês depois que o Federal Reserve flexibilizou sua política monetária, juntando-se a seus pares globais, incluindo o Banco Central Europeu (BCE).

Em discurso nesta segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o banco central está cada vez mais confiante de que a inflação cairá para sua meta de 2% e que isso se refletirá em sua próxima medida de política monetária, dando o sinal mais claro até o momento sobre um próximo corte na taxa de juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,01%, a 8.236,95 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,76%, a 19.324,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 2,00%, a 7.635,75 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,73%, a 34.125,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,76%, a 11.877,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,23%, a 6.792,87 pontos.