Três Lamborghinis resgatados de ferro-velho devem atingir preço milionário

Pertencentes a um colecionador, três unidades do clássico Lamborghini Miura serão colocadas à venda em um grande leilão da casa RM Sotheby's entre os dias 26 e 28 de outubro. Entretanto, os modelos exigirão de seu comprador uma restauração, devido ao fato de estarem há mais de 20 anos parados.

O que aconteceu

Três modelos do Lamborghini Miura V12 estão sendo oferecidos em um leilão nos Estados Unidos. Ambos estão fora de boa conservação, porém originais. Eles eram do mesmo colecionador, Rudi Klein, morto em 2001.

Estima-se que estes modelos, feitos entre 1967 e 1969, podem valer entre US$ 500 mil e US$ 700 mil (R$ 2,8 milhões e R$ 3,9 milhões). Os carros têm em suas unidades motrizes V12 de 350 cv a 370 cv de potência.

Com histórias diferentes, os três foram comprados na Itália e importados antes do fim dos anos 1970 para os Estados Unidos.

O alvo da RM Sotheby's é que os compradores usem os carros como investimento, já que recentemente um Lamborghini Miura P400 SV 1972 restaurado foi vendido em um leilão da casa em junho por US$ 4,9 milhões (R$ 26,7 milhões) superando as expectativas.

