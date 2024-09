MG: Trabalhadores vão à delegacia e denunciam trabalho escravo em carvoaria

Do UOL, em São Paulo

Três trabalhadores denunciaram em uma delegacia de Polícia Militar trabalho análogo à escravidão no município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

O que aconteceu

Os homens relataram que trabalhavam em uma carvoaria na zona rural de Serra do Salitre em condições degradantes. Eles tinham 30, 33 e 36 anos, de acordo com informações da PM.

Os trabalhadores afirmaram que viviam em condições análogas às de escravos. Eles informaram que não recebiam pagamentos pelos serviços e viviam sem condições mínimas de higiene. A denúncia ocorreu na quinta-feira (26).

Suspeito é detido. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem, de 42 anos, proprietário da carvoaria, foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no artigo 149 do código penal.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça. A PCMG afirmou que a investigação prossegue para completa elucidação do caso.