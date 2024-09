TiraOTítuloArmy: Fãs de Kpop defendem pautas ambientais nas eleições 2024

Um fandom brasileiro do BTS, grupo de k-pop, está incentivando seus membros a votarem em candidatos que defendam a pauta ambiental e se posicionem a favor da preservação da Amazônia.

O que aconteceu

O "Army Help The Planet", um dos fã-clubes brasileiros do BTS, está incentivando voto em candidatos que apoiem a causa ambiental. Como parte da mobilização, o fandom projetou frases em paredes de prédios no centro de São Paulo: "Vote em candidatos a prefeito e vereador preocupados com o meio ambiente", "as nossas florestas e matas estão em chamas" e "o voto é seu, mas o futuro é nosso".

O fã-clube não vai indicar candidatos, mas apenas estimular o voto com consciência ambiental. A ideia de criar a campanha surgiu após avaliação de que os políticos brasileiros estavam fazendo pouco pelo meio ambiente.

O grupo, que surgiu em 2019, já realizou outras mobilizações ambientais. Arrecadou fundos para reflorestamento no município de Altamira (PA), financia brigadas contra incêndios em florestas brasileiras e fez doações após episódios de enchentes em vários estados.

Nas eleições de 2022, o "Army Help The Planet" incentivou seguidores do grupo a tirarem título de eleitor. Como parte da ação, impulsionou a hashtag #TiraOTítuloArmy. No Brasil, o voto é facultativo entre 16 e 17 anos. Só passa a ser obrigatório aos 18 anos.

Nossa campanha é apartidária e não apoiamos candidatos diretamente. Incentivamos [os participantes do] Army a pesquisar os candidatos alinhados com as pautas socioambientais.

Os desastres estão cada vez mais recorrentes. As eleições acontecem, mudam os políticos, mas a preservação ambiental continua só no discurso. Queremos mostrar de forma escancarada e científica a urgência das questões climáticas e o combate ao negacionismo.

Mariana Faciroli, advogada e co-diretora do Army HTP (Help The Planet)

O army é o grupo de fãs do BTS, famoso por ações políticas em nível mundial Imagem: Army Help The Planet

Preocupados com o meio ambiente, armys mobilizam votos Imagem: Mozart Santos/Projetemos

O "Army Help The Planet" também planeja lançar um documentário que expõe falas de políticos brasileiros em meio às crises climáticas. Em parceria com o Greenpeace, é intitulado "O que está em jogo: Um mundo possível" e deve ser divulgado antes do primeiro turno das eleições.

Além disso, o fã clube está preocupado com o combate a notícias falsas. Em agosto, quando um membro do BTS foi alvo de desinformação. Um dos maiores canais de televisão sul-coreano exibiu um vídeo afirmando que o cantor teria dirigido alcoolizado, o que não era verdade.

'Título de Army' incentiva voto de adolescentes Imagem: Army Help The Planet

Outras ações dos fãs do BTS

Grupos de fã do BTS agiram para esvaziar comícios de Donald Trump nas eleições de 2020, nos Estados Unidos. Armys do mundo inteiro reservaram cadeiras para os eventos, que pretendiam lotar estádios em meio à pandemia de covid-19. Mas os fãs não tinham intenção de comparecer.

Trump chegou a se gabar da alta procura pelos ingressos para seus comícios. Para o evento político em Tulsa, Oklahoma, foram solicitados mais de 1 milhão de ingressos. Mas apenas 6 mil pessoas compareceram. A campanha de Trump se deu conta de que os ingressos não foram retirados por apoiadores, mas pelos fãs da banda de Kpop. "Manifestantes radicais", disse o chefe da campanha de Trump na época.

A banda BTS também costuma se posicionar sobre a importância da política e da preservação do meio ambiente. "Não ser uma geração perdida, mas uma geração de esperança", defende o grupo. O vocalista Kim Tae-Hyung, por exemplo, participa de ações em prol da preservação das baleias.

O BTS foi reconhecido pela ONU por sua campanha para a vacinação de fãs contra a covid-19. Inspiradas na banda, as fãs financiaram a entrega de oxigênio no Amazonas durante a pandemia, no âmbito da campanha "Army Help Manaus" — na época mais de 60 pessoas morreram por falta de oxigênio.