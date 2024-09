Paquistaneses em protesto contra morte de líder do Hezbollah entram em confronto com a polícia de Karachi

KARACHI (Reuters) - Manifestantes que atiravam pedras pelas ruas de Karachi, no sul do Paquistão, entraram em confronto neste domingo com a polícia, que os impediu de chegar ao consulado dos Estado Unidos durante manifestações contra o assassinato do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, por Israel.

Manifestantes gritavam "Morte à América", enquanto carregavam cartazes de Nasrallah.

A polícia disse que sete policiais ficaram feridos e estavam recebendo tratamento no hospital por causa das pedras atiradas pelos manifestantes.

"A polícia teve que recorrer a ataques com cassetetes e gás lacrimogêneo contra aqueles que violaram os cordões na tentativa de dispersar a multidão", disse o inspetor-geral adjunto da polícia, Asad Raza, acrescentando que os manifestantes tentaram chegar a áreas além dos cordões combinados com os organizadores com antecedência.

Segundo ele, a polícia registraria casos criminais contra manifestantes que agiram violentamente.

O partido político religioso xiita pró-Irã Majlis Wahadatul Muslimeen organizou a manifestação de cerca de 3.000 pessoas na cidade mais populosa do país.

Após a morte de Nasrallah -- em um ataque aéreo em Beirute na sexta-feira -- o Hezbollah disparou novas rajadas de foguetes contra Israel, enquanto o Irã disse que sua morte seria vingada.

(Por Reuters TV em Karachi e Gibran Naiyyar Peshimam em Islamabad)