Oito militares são mortos em acidente de helicóptero na Colômbia

Oito militares morreram no acidente de um helicóptero da Força Aérea Colombiana que realizava uma missão médica no departamento de Vichada, na fronteira com a Venezuela, informaram as autoridades neste domingo (29).

"Lamento informar a morte de 8 membros da @FuerzaAereaCol que viajavam em missão humanitária no departamento de Vichada, o helicóptero caiu", anunciou o presidente Gustavo Petro na rede X.

"Um abraço de solidariedade às famílias em meio a esta notícia que deixa o país de luto", acrescentou Petro.

A Força Aérea informou em um boletim que a aeronave foi encontrada em uma zona rural do município de Cumaribo, após uma "exaustiva missão de busca".

"Não há sobreviventes", indicou a instituição.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o helicóptero incendiado e destruído no meio de um pasto.

"As famílias dos tripulantes a bordo da aeronave estão sendo acompanhados pelos profissionais de (...) intervenção familiar que a Força Aérea dispõe, para receber acompanhamento e apoio, enquanto acontecem os trabalhos de resgate", informou a instituição.

