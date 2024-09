Nepal vive piores chuvas dos últimos 50 anos; inundações que deixaram mortos e rastro de destruição

Mais de 150 pessoas morreram e inúmeras seguem desaparecidas neste domingo (29), vítimas de inundações no Nepal. O país enfrenta as piores chuvas dos últimos 50 anos. Além dos desabamentos, várias zonas estão sem eletricidade e estradas foram tomadas pelas águas, tornando difícil ação das equipes de socorro.

Com informações de Côme Bastin, correspondente da RFI na Ásia

Chove sem parar desde quinta-feira (26) no Nepal, o que fez transbordar vários rios do país. Mas a situação piorou no sábado (28). De acordo com um balanço divulgado no início da tarde deste domingo, 151 corpos já haviam sido encontrados. Segundo Ram Tiwari, porta-voz do Ministério do Interior, "mais de três mil pessoas foram resgatadas" com vida.

No entanto, esses números ainda podem evoluir, já que centenas de pessoas seguem desaparecidas, de acordo com a polícia local. "É provável que o balanço aumente à medida em que as equipes de buscas avançam nas zonas mais atingidas", informou o porta-voz da polícia, Dan Bahadur Karki.

Entre os mortos, pelo menos 14 estavam a bordo de um ônibus que foi esmagado pelo deslizamento de terra em uma estrada ao sul de Katmandu, detalhou às agências de notícias o chefe do distrito de Dhading, Rajendra Dev Pandey. O vale ao redor da capital, onde vivem quatro milhões de pessoas, recebeu 240 milímetros de chuva em 24 horas, um nível que não era visto há 50 anos.

De acordo com as autoridades locais, metade dos mortos e das casas inundadas estavam no vale. Mais de três mil pessoas foram mobilizadas para ajudar nas operações de resgate usando helicópteros, lanchas e botes infláveis.

As autoridades afirmam que trabalham para liberar as estradas. Três das principais rodovias do Nepal estão submersas ou foram tomadas por detritos. O tráfego aéreo foi interrompido nessa região montanhosa e não havia internet ou eletricidade até a manhã de domingo.

Mudanças climáticas

As chuvas de monções causam mortes e destruição no sul da Ásia todos os anos, mas os fenômenos extremos estão aumentando como resultado das mudanças climáticas, de acordo com especialistas. Em julho, o sul da Índia foi atingido por terríveis deslizamentos de terra nas montanhas de Kerala.

No caso do Nepal, as chuvas recordes danificaram muitos edifícios, incluindo várias escolas, que permanecerão fechadas pelo menos até quarta-feira (25), anunciaram as autoridades. Em países vulneráveis e de baixa renda, como o Nepal, as crianças perdem, em média, 18 dias de aula por ano devido a eventos climáticos extremos. Nos países ricos, elas perdem apenas dois dias pelas mesmas razões.