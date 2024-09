Manta para sofá de R$ 50 vale a pena? Confira opiniões de quem comprou

Deixar o sofá de casa coberto com uma manta evita que o móvel fique sujo com o tempo, diminui o desgaste e adiciona um toque de conforto. Principalmente se o produto escolhido for de algodão, o que é o caso de um modelo de R$ 48,90 encontrado pelo Guia de Compras UOL.

Vendida na Shopee, a manta possui várias cores e chama a atenção pelo potencial custo-benefício. A seguir, confira detalhes sobre as especificações do produto e o que diz quem comprou.

O que a empresa diz sobre o produto?

Tecido 100% algodão, oferece toque macio e confortável, além de frescor e durabilidade.

Disponível em várias cores: caramelo, pêssego, bordô, verde, cinza, marrom, bege, terracota, azul, areia e estampado (marrom e branco).

Medidas: 3 metros x 1,80 metro (dimensões podem variar até 5% para mais ou menos).

O que diz quem o comprou?

O produto tem nota média de 4,8 (do total de cinco estrelas) e mais de 27 mil avaliações na Shopee:

Chegou dentro do prazo. Valeu muito o custo-benefício, pois é gigante. O material é muito bom, é "pesado", mas, ao mesmo tempo, leve e fresquinho. Adorei a cor (marrom) — ela é bem mais escura pessoalmente e não achei que é muito fiel a imagem, mas mesmo assim gostei. Combinou demais com a sala. Carol Silva

Adorei a manta, material muito bom e chegou rapidinho. Gostei do tamanho, porque cobriu todo meu sofá que está com as laterais destruídas pelos meus gatos. Vou comprar outras, sem dúvidas. Lu Oliveira

Manta de ótima qualidade, tamanho excelente. Não esquenta e o material é muito confortável ao toque. Por ter uma bebê pequena, foi necessário recorrer a essa manta para proteger melhor o meu sofá. Milena

Entrega dentro do prazo, bem embalado e material de qualidade. O tamanho ficou ótimo para o meu sofá de quatro lugares. Amei a cor e recomendo. Irei comprar com certeza outras cores.

Juliana

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam que a manta não tem um bom acabamento.

A manta é grande, mas não gigante. Comprei duas mantas para cobrir os dois lados do sofá. O material é grosso, porém muito sensível. Se tiver com a unha grande, fura a manta e quem tem gato então, esquece. Puxa fio muito fácil também. A cor é bonita, bem parecida com a do anúncio. É um quebra-galho. Ju Sestero

A manta é bonita, porém a qualidade não é tão boa. Começou a desfiar no primeiro dia de uso. Não vai durar muito e acredito que também não poderei lavar na máquina devido a isso. Gabriela Cruz

A manta é boa, se não precisar lavar. Depois da primeira lavagem, ela solta o próprio tecido, formando monte de bolinhos do tecido. A máquina encheu de pelotas do tecido. Kelly

Acabamento péssimo. (...) A cor não é igual a que postam, é bem mais escura, Não gostei e só não devolvi, por causa dos transtornos para isso. Dany

