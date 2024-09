Israel usou bomba dos EUA em ataque contra chefe do Hezbollah, diz senador

A bomba utilizada por Israel para matar o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, em Beirute, na semana passada, era uma arma guiada de fabricação norte-americana, disse um senador dos Estados Unidos neste domingo.

Mark Kelly, presidente do Subcomitê de Serviços Aéreos Armados do Senado, disse durante uma entrevista à NBC que Israel usou uma bomba Mark 84 de 900 kg. A declaração marca a primeira indicação dos EUA sobre qual arma foi usada.

"Vemos mais uso de munições guiadas, JDAMs, e continuamos a fornecer essas armas", disse Kelly, usando abreviação que se refere a Joint Direct Attack Munitions (Munições de Ataque Direto Conjuntas).

"Aquela bomba de 2.000 libras (900kg) que foi usada para eliminar Nasrallah é uma bomba da série Mark 84", afirmou.

O Exército israelense disse no sábado que havia eliminado Nasrallah em um ataque à sede do comando central do grupo nos subúrbios ao sul de Beirute, mas se recusou a comentar quais armas foram usadas no ataque. O Pentágono não estava imediatamente disponível para comentar.

JDAMs transformam uma bomba não guiada padrão em uma arma guiada usando aletas e um sistema de orientação GPS. Os EUA são aliados de longa data de Israel e o maior fornecedor de armas.