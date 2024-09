Holding propõe fusão entre a subsidiária da brasileira Vamos Locação e a Automob

Por Luciana Magalhaes

(Reuters) - A Simpar, acionista controladora do serviço brasileiro de aluguel de veículos Vamos Locação e da concessionária Automob, propôs uma fusão envolvendo as duas empresas, informou a companhia em um fato relevante neste domingo.

A fusão faria com que uma subsidiária da Vamos, proprietária de concessionárias, se fundisse com a Automob, para criar uma rede de concessionárias no Brasil.

A fusão também faria com que a Vamos separasse sua subsidiária de negócios de concessionárias, a Vamos Comercio de Maquinas Linha Amarela, e a fundisse com a Automob. A Vamos Locação passaria então a se dedicar exclusivamente ao aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos.

"A Simpar, como acionista controladora da Vamos Locação e da Automob, está convicta de que a geração de valor de longo prazo em múltiplas frentes beneficiará todas as empresas envolvidas e seus acionistas", disse a empresa.

A nova empresa será listada sob o nome Automob na bolsa de valores brasileira Bovespa, disse a Simpar, acrescentando que será a primeira empresa de seu segmento a fazê-lo.

Como uma empresa listada, a Automob estaria em posição de acelerar a consolidação no setor, com a aquisição de rivais menores, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

A expectativa do grupo é que o negócio, se aprovado, seja concluído até o fim deste ano.