Hoje é Dia: Mafalda, idosos e Outubro Rosa são destaques

A semana entre os dias 29/09 e 05/10 é marcada por centenários, lançamentos históricos e campanhas importantes. Hoje, 29 de setembro, a icônica personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino (falecido em 2020), faz "aniversário". Foi nesta data, em 1964, que a primeira história dela foi publicada no periódico argentino Primera Plana.

Nestes 60 anos, Mafalda atravessou ditaduras e sempre tratou de questões pesadas com ironia e humor. A contribuição dela para a reflexão de temas relacionados à paz, à democracia e aos direitos humanos já foi tema de matérias na Radioagência Nacional, TV Brasil e Agência Brasil.

Outra data a ser celebrada na semana é o centenário de nascimento do escritor e roteirista estadunidense Truman Capote, nascido em 30 de setembro de 1924. Reconhecido como um ícone de um gênero que misturava literatura e jornalismo, ele é o autor de obras como A Sangue Frio e Bonequinha de Luxo. A trajetória foi contada no Repórter Brasil e no História Hoje em 2014:

Nesta semana, outro marco na história do jornalismo (principalmente do Brasil) também completa 100 anos. Foi no dia 2 de outubro de 1924 que Assis Chateaubriand fundou o conglomerado de mídias Diários Associados, que se tornaria, em seu auge, o maior do Brasil. Episódios como a fundação da Rádio Tupi e da TV Tupi (um marco na história da TV no país) foram temas de conteúdos na Radioagência Nacional e Agência Brasil.

Outubro Rosa e outras datas

O mês de outubro também traz consigo o Outubro Rosa. A campanha, que visa promover a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, sempre é destaque em veículos da EBC. Programas da Rádio Nacional como o Revista Brasília (Nacional FM de Brasília) e o Sintonia Nacional (Rádio Nacional do Rio de Janeiro) já falaram no tema.

No 1º de outubro, também há outras três datas marcantes: o Dia do Vereador, Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Mundial do Vegetarianismo. O vegetarianismo (opção que pode ser motivada por questões de saúde, meio ambiente ou bem-estar animal) foi tema de matérias na Agência Brasil em 2017 e do Revista Brasil em 2021.

Para fechar a semana, temos o Dia Mundial dos Animais. A data é comemorada em 4 de outubro e foi homenageada por programas da TV Brasil como o Fique Ligado em 2018 e pelo Repórter Brasil em 2021.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 29 de setembro a 5 de outubro de 2024: