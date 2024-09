Hezbollah escolhe Safieddini para substituir Nasrallah, diz mídia

O grupo xiita Hezbollah selecionou neste domingo (29) Hashem Safieddini para substituir Hassan Nasrallah, morto ontem (28) em Beirute, no Líbano, em um bombardeio de Israel.

De acordo com os jornais Haaretz e Al Arabya, o novo líder do Hezbollah é natural de Deir Qanoun al-Nahr, uma vila no sul do Líbano, e sua família é conhecida por produzir clérigos e parlamentares influentes.

Safieddini é primo de Nasrallah e tem laços familiares com o falecido general Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã e que guiava a Força Al Quds. Ele foi assassinado em 2020 em um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.

A imprensa local também informou que o funeral de Nasrallah, incialmente marcado para acontecer amanhã (30), foi cancelado.

Uma nova data não teria sido divulgada.