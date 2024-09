Final da Série D é destaque esportivo da TV Brasil no domingo

O jogo que definirá o novo campeão da Série D do Campeonato Brasileiro é o destaque esportivo da TV Brasil neste domingo (29). Retrô e Anápolis disputam o jogo de volta da decisão da competição na Arena Pernambuco, em Recife, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como aproveitou o fator casa para vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Anápolis começa a partida deste domingo com uma pequena vantagem, na qual fica com o título mesmo em caso de empate. Já o Retrô terá que vencer por ao menor dois gols de diferença para levar o título ao final dos 90 minutos. Em caso de triunfo da equipe pernambucana por diferença simples, a competição será definida na disputa de pênaltis.

Série B na TV Brasil

Flamengo na Nacional

Um pouco mais tarde, a partir das 18h30, será a hora de as emoções da Série B do Brasileiro terem espaço na emissora pública. De olho nas primeiras posições da classificação, o Mirassol recebe o Sport no estádio municipal José Maria de Campos Maia.

Já a Rádio Nacional transmite, a partir das 20h, Flamengo e Athletico-PR direto do estádio do Maracanã. O Rubro-Negro carioca chega à partida em momento conturbado, após eliminação da Copa Libertadores. Já o Furacão quer pontuar fora de casa para se afastar da zona do rebaixamento.