Exército israelense diz que bombardeou dezenas de alvos do Hezbollah no Líbano

As forças armadas de Israel disseram que seus caças realizaram novos ataques aéreos em dezenas de alvos do Hezbollah na região de Bekaa, no Líbano, nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil).

Os jatos da Força Aérea Israelense "atacaram dezenas de lançadores e prédios onde armas estavam armazenadas no Bekaa, no Líbano", indicou um comunicado no Telegram, acrescentando que os locais estavam relacionados ao grupo libanês Hezbollah.

Israel "continuará a atacar intensamente, danificando e degradando as capacidades militares e a infraestrutura do Hezbollah no Líbano", diz o comunicado.

Mais cedo na segunda-feira, uma fonte de segurança libanesa afirmou que um ataque israelense contra um bloco de apartamentos em Beirute deixou quatro mortos ? o primeiro bombardeio no coração dessa cidade desde o início da guerra em Gaza no ano passado.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 105 pessoas foram mortas em ataques israelenses no domingo, com 359 feridos.

O Hezbollah começou a disparar contra Israel um dia após o ataque do Hamas de 7 de outubro ao sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Nos últimos dias, Israel deslocou o foco de suas operações de Gaza para o Líbano, onde intensos bombardeios mataram centenas desde a última segunda-feira e deslocaram mais de 200 mil pessoas.

