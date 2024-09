Corpo do líder do Hezbollah foi encontrado no sábado, afirma fonte do grupo

29/09/2024 13h59 O corpo do líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi encontrado no sábado, um dia após o bombardeio israelense que atingiu um reduto do grupo na região de Beirute, informou neste domingo uma fonte próxima à organização. "O corpo foi encontrado no sábado e envolto em uma mortalha após a ablução fúnebre neste domingo", acrescentou a fonte, que pediu anonimato. A fonte disse que as datas da cerimônia fúnebre e do sepultamento ainda não foram definidas. Nasrallah, que morreu aos 64 anos, foi o líder do movimento pró-Irã por mais de três décadas e era considerado o homem mais poderoso do Líbano, além de um grande inimigo de Israel. Vários dirigentes do Hezbollah morreram ao lado de Nasrallah na operação que recebeu o nome "Nova Ordem", informou Israel. O país afirmou que muitos integrantes de alto escalão da organização morreram em operações israelenses nos últimos meses. lk/sar/cf/bk/an/meb/fp © Agence France-Presse