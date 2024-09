Casa de candidato a prefeito no CE é invadida; polícia investiga atentado

Candidato a prefeito em Pacajus, munícipio do Ceará, Edilson das Casas (União Brasil) foi alvo de um atentado na madrugada deste sábado (28).

O que aconteceu

Homens derrubaram o portão da residência do candidato e realizaram disparos. Ninguém ficou ferido (assista ao vídeo abaixo).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e apreendeu um veículo com queixa de roubo que teria sido utilizado na ação dos criminosos. O candidato prestou boletim de ocorrência na delegacia do município de Horizonte.

Hoje por volta de 3h50 da manhã, sofri um atentado aqui na minha casa. Eu e minha família. Pessoas armadas tentaram invadir a nossa residência. No momento estava eu, minha esposa, meus dois filhos, a minha mãe, e um amigo, que dormiu aqui em casa. Não sei quem são essas pessoas, se elas foram direcionadas por alguém, e o que elas pretendiam. Mas graças a Deus, frente à ação, houve um revide. Mas quero deixar claro que a nossa missão continua. Precisamos transformar Pacajus. E se acham que vão me intimidar com esse tipo de atitude, jamais. Confio nas autoridades que estão investigando e espero que esses responsáveis sejam encontrados e punidos o mais breve possível. Para que não se repita essa atitude com outras pessoas.

Edilson das Casas, em comunicado no seu perfil no Instagram

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) acompanha o caso. As investigações seguem a cargo da delegacia metropolitana de Pacajus para elucidar o episódio e capturar os suspeitos.

Edilson das Casas, 37, é empresário e disputa o seu primeiro cargo público nas Eleições 2024. A vice-prefeita na chapa é Dona Graça (PL).