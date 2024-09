Alcaraz avança às quartas do ATP 500 de Pequim e mostra apoio a Sinner

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Pequim neste domingo (29), ao derrotar com facilidade o holandês Tallon Griekspoor (N.39).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 56 minutos.

Esta foi a 200ª vitória do jovem espanhol como profissional: "Estou muito feliz por isso, 200 vitórias é um grande número", disse Alcaraz após a partida.

"Mas quero chegar às 300. Só quero continuar melhorando e evoluindo. Quero jogar mais jogos e continuar fazendo o que faço", acrescentou.

O tenista de 21 anos, que já venceu quatro torneios de Grand Slam, vai enfrentar nas quartas o russo Karen Khachanov (N.27), que bateu o argentino Francisco Cerúndolo por 7-6 (7/4) e 7-6 (11/9).

Na entrevista coletiva pós-jogo, Alcaraz falou sobre a situação do italiano Jannik Sinner, depois que a Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou que recorreu contra a absolvição no número 1 do mundo no caso em que apresentou dois testes positivos para uma substância proibida em março.

"Acho que não é bom para o tênis", comentou o espanhol, que mostrou "empatia" por seu rival.

"É difícil para ele. Sei que todo mundo está falando sobre isso e provavelmente, como ele mesmo disse antes do US Open, as pessoas olham para ele de forma diferente agora".

"Espero que ele possa contornar logo este assunto e se concentrar no que ama, que é jogar tênis", concluiu Alcaraz.

pst/lle/fbx/mcd/avl/an/cb

© Agence France-Presse