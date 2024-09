Wang destaca papel da China como pacificadora e pede cessar-fogo no Oriente Médio

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, tentou neste sábado reforçar as credenciais do país como ente pacificador global durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), pedindo o fim dos conflitos no Oriente Médio e elogiando os esforços diplomáticos de Pequim quanto à guerra entre Rússia e Ucrânia.

A fala de Wang ocorre um dia após Israel matar o líder do Hezbollah durante um grande ataque aéreo contra Beirute, na sexta-feira. A ação alimentou temores de uma guerra mais ampla na região, para além da batalha entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, na Faixa de Gaza, iniciado há quase um ano.

"A questão da Palestina é uma grande ferida para a consciência humana. Enquanto falamos, o conflito em Gaza segue ocorrendo, causando mais mortes a cada dia que passa. Os confrontos começaram no Líbano de novo, mas a força não pode substituir a justiça", afirmou.

"Não pode haver atrasos para alcançarmos um amplo cessar-fogo, e o caminho fundamental é a solução de dois Estados", defendeu.

Segunda maior economia do mundo, a China aumentou recentemente o seu envolvimento em várias crises, buscando assim rivalizar com os Estados Unidos no papel de mediadora global.

(Reportagem de Simon Lewis e Michelle Nichols)