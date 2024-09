Tempestade John se dissipa sobre o México, mas pelo menos 22 morrem

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Moradores do sudoeste do México foram retirados neste sábado de suas casas inundadas após a passagem do furacão John, que castigou a costa do Oceano Pacífico por uma semana, trazendo inundações e deslizamentos de terra que deixaram 22 mortos.

Em Guerrero, Estado mais atingido e um dos mais pobres do México, 18 pessoas morreram, de acordo com a mídia local, muitas devido a deslizamentos de terra que destruíram casas. Ao sul, a mídia local relatou três mortes em Oaxaca, e um menino morreu em um rio ao norte no Estado de Michoacán.

O furacão John rapidamente se fortaleceu, transformando-se em um grande furacão na segunda-feira, ainda antes de atingir Guerrero. Ele se dissipou, depois se fortaleceu no mar e, pelo resto da semana, deslizou pela costa norte, trazendo chuvas torrenciais e inundações.

John começou a se dissipar na sexta-feira e não é mais considerado uma tempestade ativa.

A governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, compartilhou pela rede social X imagens de equipes de emergência na cidade turística de Acapulco realizando operações de resgate com barcos, jet skis e helicópteros.

Havia também moradores caminhando por ruas inundadas até a cintura. Ela disse que o acesso ao aeroporto local foi restabelecido na manhã deste sábado.

(Reportagem de Sarah Morland)