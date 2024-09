Mais calor: Outubro tem previsão de temperatura acima da média no período

Outubro será um mês ainda mais quente do que setembro em grande parte do país, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Há possibilidade de dias de "calor em excesso". Isso deverá impactar em especial os estados do Piauí e do Maranhão, áreas do Mato Grosso e o oeste da Bahia, com temperaturas acima dos 28ºC.

Nesta regiões, é esperado impacto na produção agrícola. "A previsão de pouca chuva para o centro-norte aponta para uma redução dos níveis de umidade no solo, principalmente na região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia", diz o instituto.

Em alguns locais, a retomada da chuva deverá dar uma amenizada no calor. "No sudoeste do Amazonas e do Pará, bem como no norte de Rondônia, a precipitação também será ligeiramente acima da média", informa o Inmet.

Previsão de mais calor para outubro Imagem: Reprodução/Inmet

Chuvas pelo Sul

O período também deverá ter chuvas acima da média na região Sul e ao sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o Inmet, isso deverá ter ainda mais impacto na produção agrícola — agricultura nos estados do Sul, em especial o Rio Grande do Sul, têm sido impactados pelas chuvas durante quase todo o ano.

Nestes locais, as temperaturas devem ficar abaixo da média. No Rio Grande do Sul, áreas pontuais de Santa Catarina e Paraná e ao sul do sudeste, são previstas temperaturas inferiores à 17ºC.

"As culturas de verão podem ser beneficiadas em áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, onde prevê-se o retorno gradual das chuvas", informa o instituto. "Já no norte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, este cenário poderá beneficiar a finalização da colheita do algodão e do feijão terceira safra."